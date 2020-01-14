إعلامي يسخرمن تقليد «حمدالله» للاعب الهلال:« إذا طلب غوميز من جبل علي!»

نواف السالم(صدى):

سخر الإعلامي الرياضي سلطان ثقيل، اليوم الثلاثاء، من تقليد لاعب النصر عبدالرازق حمدالله للاعب الهلال الفرنسي غوميز.

وكان غوميز خرج منذ يومين وهو يرتدي الزي السعودي في يوم الجمعة، ليقوم حمدالله اليوم بتكرار الأمر ونشر صورته على ” تويتر ” معلقا: سلام عليكم ..ارحبو يارجال ..ماجورين والسلامه وشحالكم

وأعاد ” ثقيل ” التغريد لتغريدة ” حمدالله ” وعلق ساخرا: ” اذا طلبت قوميز من جبل علي “، في إشارة إلى أن لاعب النصر «بضاعة» مغشوشة.

تجدر الإشارة إلى أن “جبل علي” أُشتهر مؤخرًا بأن ما يٌباع فيه مغشوش وليست البضاعة الأصلية.