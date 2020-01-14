خالد بارشيد : وجود المصانع الكبيرة في الجبيل أثر على أسعار العقار(فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية سابقاً، أسباب أزمة العقار في الجبيل وارتفاع الاسعار.

وقال بارشيد خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : وجود المصانع الكبيرة في الجبيل أثر على أسعار العقار، فأصبح العقار “غالي” بسبب جودته من ناحية، وبسبب كثرة الطلب عليه من العاملين بهذه المشروعات الصناعية من جهة أخرى..

وأضاف : “الوسطاء العقاريون” يفتعلون الأزمات في مجال العقار من أجل مصالحهم، ويجب الترخيص لهم لضبط عملهم، ووجود نظام رسمي للوساطة العقارية.

وأكد خالد بارشيد أنه يجب على الهيئة الملكية للجبيل أن تتوسع في المشروعات السكنية لتوفر للشركات الجديدة أماكن لسكن عمالها، ومشروعات وزارة الإسكان يجب أن تتوسع لفك الأزمة.