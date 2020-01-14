فهد الهريفي يُفضل بيتروس على جوليانو في «الأسيوية» : إني لكم من الناصحين

ماجد محمد(صدى):

انتقد لاعب النصر السابق فهد الهريفي، اليوم الثلاثاء، قائمة أجانب النصر في البطولة الآسيوية.

ولم ينال اختيار فتوريا للاعب جوليانو إعجاب ” الهريفي ” الذي قال عبر ” تويتر ” : ” طيعوني ولو مره .!! اني لكم من الناصحين : بيتروس بدل لجوليانو “.

وتابع:اقل شي يمرر يصنع يراوغ ويسجل أحياناً يكفي أنه يتخذ القرار وهو حامل الكرة ولا يعيده ..!”.

وضمن قائمة الأجانب الأولية لنادي النصر في دوري أبطال آسيا كل من : برادلي جونز، جوليانو، أمرابط، عبد الرازق حمدالله.