تسجيل مسرب يفضح توتر العلاقة بين الحرس الثوري وحكومة روحاني بعد أزمة الطائرة الأوكرانية

طهران(صدى):

فضح تسجيل مسرب لقائد في الحرس الثوري العلاقة المتوترة بينهم وبين حكومة روحاني.

وكان قائد الحرس يشكو من إدارة الحكومة لملف الطائرة الأوكرانية وكيف أن الحرس الثوري ترك وحيدًا يواجه عواقب ما حدث.

وقالت صحيفة تليغراف البريطانية نقلا عن موقع (Pyk Net) أن التسجيل المسرب وثق محاولة أحد القادة في الحرس الثوري حث عدد من الضباط على الشد من أزرهم والتعامل مع ما وصفه بـ “ العاصفة السياسية ”.

وأشار التسجيل المسرب إلى أنه كان على الحكومة الإيرانية إلقاء اللوم على شخص واحد في الحرس الثوري وليس عليه ككل.

ويرى المتحدث في التسجيل أنه كان يمكن للحكومة الانتظار شهرين أو ثلاثة قبل أن تفصح عن حقيقة ما حصل للطائرة.

ولفت القائد العسكري إلى أن الحرس الثوري قام باستيعاب الثورة التي تسبب بها روحاني وقمع الناس في الشوارع، وكان الأجد بالحكومة أن تكون ممتنة وشاكرة للجيش.