فتاة تُغري شاب لتصويره عارياً وابتزّته

أبوظبي(صدى):

أقدمت فتاة تعيش في الإمارات بمفردها، على إغراء شاب لزيارتها في الشقة المفروشة التي نزلت بها، حيث أرسلت له مقاطع فيديو وصور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و حضر الشاب إلى مكان إقامتها وعاشرها، وبعد 4 أيام أرسلت إليه المتهمة صوراً، وهو عار في غرفتها، عبر برنامج التواصل، وأخبرته أن لديها صوراً أخرى ومقطع فيديو له أثناء معاشرته لها، وطلبت منه تحويل المبلغ، مقابل عدم نشر الصور والفيديو.

وقال المجني عليه خلال التحقيقات أن المتهمة استغلت طبيعة عمله، كونه شخصية معروفة إعلاميا، ووضعت كاميرات مخفاة في الغرفة.