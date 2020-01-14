التعليم توضح حقيقة تأثير تقديم الاختبارات على عدد الأسابيع الدراسية الأساسية

عادل الحربي(صدى):

أكد نائب وزير التعليم، الدكتور عبد الرحمن العاصمي، على أن قرار تقديم الاختبارات النهائية لم يؤثر على عدد الأسابيع الدراسية الأساسية.

وقال الوزير : لن يكون هناك أي ضغط على المعلمين أو الطلاب فيما يتصل باستكمال المناهج، واستفاد القرار من أيام العمل المتبقية في شهر رمضان المبارك، حيث كانت الإجازة مقررة في الرابع عشر من رمضان، وأخّرتها الوزارة إلى نهاية أيام العمل الحكومي.

ويذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمراً ملكياً بالموافقة على تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، لتكون يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م، على أن تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو 2020م.