بالصور.. تصميم خيالي لكروس اوفر الجديدة 

بكين(صدى):

أطلقت شركة شانجان يوني تي أول موديل لها باسم UNI T على هيئة كروس أوفر أنيقة.

وتميزت كروس أوفر الصينية الجديدة، بأن طولها يصل إلى 177 إنش وعرضها 73 إنش، مع تصميم خارجي يشمل شبكة تهوية مثيرة للاهتمام ومصابيح أمامية LED ولمسات برتقالية.

ووفقا لما ظهر في الصور، فإن السيارة تألقت بخط سقف أنيق بنفس اللمسات البرتقالية البراقة مع مصابيح خلفية جريئة وجناحين يمتدان من السقف وأنابيب عادم رباعية، كما توافرت السيارة بمحركين، الأول تيربو 1.5 لتر والثاني تيربو 2.0 لتر بأربعة سلندر.