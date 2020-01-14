بالفيديو.. زوجة القتيل السوري:« ماذا كان سينقص من أموال نانسي عجرم إذا سرقها زوجي »

بيروت(صدى):

أثارت زوجة قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، جدلا واسعا بتصريح صادم عن واقعة السرقة، قائلة:” إنه حتى لو زوجها القتيل “سارق”، ماذا كان سينقص النجمة ومن أموالها شيء”.

وأوضحت زوجة القتيل السوري خلال مداخلة هاتفية بقناة الجديد اللبنانية أن زوجها كان شخصا متدينا للغاية ولا يفكر في السرقة أبدا.

ولفتت: “في يوم الحادث، أخذ معه مسدس ابنه حسن، أى أن كل من سيشاهده سيعلم أنه مسدس أطفال وليس حقيقيا، وأنه من المستحيل أن يفعل زوجها ذلك، وحتى إن فعله ودخل للسرقة، فهل كان ذلك سينقص شيئا من أموال نانسي”.