المنتخب السعودي يواجه نظيره السوري ضمن كأس آسيا غدا

ماجد محمد(صدى):

يواجه فريق المنتخب لكرة القدم منتخب سوريا غدًا الأربعاء، في ثالث مبارياته ضمن دور المجموعات من كأس آسيا تحت 23 عاما.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السوري عند الساعة 8:15 م بتوقيت تايلاند ” 4:15 م بتوقيت المملكة ” على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك .

يذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المركز الثاني ضمن مجموعته ” الثانية ” متساويا في رصيد النقاط ” 4 نقاط ” مع منتخب سوريا الذي يتصدر بعدد الأهداف في حين حاء منتخب قطر ثالثا برصيد نقطتين واليابان رابعا دون تحقيق أي نقطة.