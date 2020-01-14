المنتخب السعودي يواجه نظيره السوري ضمن كأس آسيا غدا
يواجه فريق المنتخب لكرة القدم منتخب سوريا غدًا الأربعاء، في ثالث مبارياته ضمن دور المجموعات من كأس آسيا تحت 23 عاما.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السوري عند الساعة 8:15 م بتوقيت تايلاند ” 4:15 م بتوقيت المملكة ” على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك .
يذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المركز الثاني ضمن مجموعته ” الثانية ” متساويا في رصيد النقاط ” 4 نقاط ” مع منتخب سوريا الذي يتصدر بعدد الأهداف في حين حاء منتخب قطر ثالثا برصيد نقطتين واليابان رابعا دون تحقيق أي نقطة.
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