شاهد.. الإعلامية ميسون أبو بكر من مهرجان الإبل: ما اسم صغير الناقة.. غششوني
نشرت الإعلامية والشاعرة ميسون أبو بكر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” أشارت خلاله إلى حضورها مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.
وظهرت ميسون أبو بكر خلال الفيديو وهي تقود السيارة رفقة اثنتين من صديقاتها.
وقالت ” ميسون ” خلال الفيديو: ” مساكم بالخير متابعينا الكرام.. رايحين مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ” مشيرة إلى أن المهرجان يحظى بعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأرفقت ميسون الفيديو بتعليق طريف قائلة: ” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مع الصديقات ..سألني المذيع أحمد العصيمي ما اسم صغير الناقة، غششوني “.
كتكوت[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 ساعات
حاولي تمشين حالك قولي دقفس وإذا ما ضبطت معاك قولي ديسم أو شبل أو مهر أو جرو جحش المهم تشاركين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91090 ] نشر منذ 2 ساعتين
يقولون اسمه ابو رقيبه .. جربي يمكن صح مايقولون ..
ابو يزيد[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 1 ساعة
اختاري الاسماء التاليه .ولد الناقه وابوه الجمل,والاولدالجمل وامه الناقه,,مشي حالك مادام انه خربانه خربانه,,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 18005 ] نشر منذ 26 دقيقة
اسمه ميسون 😂😂🙈
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 2 دقيقتين
لايغشونك اسمه دغفل >>> صح >> صح >> صح
احفظي الاسم .. لايشككون فيك : ويقولون اسمه هيثم . والا حوار . والا ديسم !!