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  3. شاهد.. الإعلامية ميسون أبو بكر من مهرجان الإبل: ما اسم صغير الناقة.. غششوني

شاهد.. الإعلامية ميسون أبو بكر من مهرجان الإبل: ما اسم صغير الناقة.. غششوني

شاهد.. الإعلامية ميسون أبو بكر من مهرجان الإبل: ما اسم صغير الناقة.. غششوني
نواف السالم(صدى):

نشرت الإعلامية والشاعرة ميسون أبو بكر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” أشارت خلاله إلى حضورها مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وظهرت ميسون أبو بكر خلال الفيديو وهي تقود السيارة رفقة اثنتين من صديقاتها.

وقالت ” ميسون ” خلال الفيديو: ” مساكم بالخير متابعينا الكرام.. رايحين مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ” مشيرة إلى أن المهرجان يحظى بعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأرفقت ميسون الفيديو بتعليق طريف قائلة: ” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مع الصديقات ..سألني المذيع أحمد العصيمي ما اسم صغير الناقة، غششوني “.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 ساعات

حاولي تمشين حالك قولي دقفس وإذا ما ضبطت معاك قولي ديسم أو شبل أو مهر أو جرو جحش المهم تشاركين

[ عدد التعليقات: 91090 ] نشر منذ 2 ساعتين

يقولون اسمه ابو رقيبه .. جربي يمكن صح مايقولون ..

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 1 ساعة

اختاري الاسماء التاليه .ولد الناقه وابوه الجمل,والاولدالجمل وامه الناقه,,مشي حالك مادام انه خربانه خربانه,,,

[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 2 دقيقتين

لايغشونك اسمه دغفل >>> صح >> صح >> صح
احفظي الاسم .. لايشككون فيك : ويقولون اسمه هيثم . والا حوار . والا ديسم !!

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