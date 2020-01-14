شاهد.. الإعلامية ميسون أبو بكر من مهرجان الإبل: ما اسم صغير الناقة.. غششوني

نواف السالم(صدى):

نشرت الإعلامية والشاعرة ميسون أبو بكر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” أشارت خلاله إلى حضورها مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وظهرت ميسون أبو بكر خلال الفيديو وهي تقود السيارة رفقة اثنتين من صديقاتها.

وقالت ” ميسون ” خلال الفيديو: ” مساكم بالخير متابعينا الكرام.. رايحين مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ” مشيرة إلى أن المهرجان يحظى بعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأرفقت ميسون الفيديو بتعليق طريف قائلة: ” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مع الصديقات ..سألني المذيع أحمد العصيمي ما اسم صغير الناقة، غششوني “.