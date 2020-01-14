هجوم قوات الباسيج على المتظاهرين في طهران

طهران(صدى):

شنت عناصر قوات الباسيج الحرس الثوري الايراني هجوم على المتظاهرين في طهران، مما أدى إلى وقوع عدة إصابات وفقاً لإتحاد الطلبة في ايران .

واعتقلت السلطات الإيرانية، نجل مهدي كروبي زعيم الحركة الخضراء في إيران الذي كان بعث برسالة للمرشد علي خامنئي وطالبه بالتنحي.

ويذكر أن الحرس الثوري الإيراني، أقر بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، وما لاقى هذا الاعتراف من تنديد دولي صاحبه استنكار وسخط كبير من الواقعة، حيث طالب زعيم “المعارضة الخضراء” في إيران مهدي كروبي، في رسالة السبت، المرشد الأعلى علي خامنئي بالتنحي وترك منصبه.