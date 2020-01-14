مهام أمين التفليسة بعد إشهار الإفلاس

فهد القزيز(صدى):

تتعرض الكثير من الشركات والمؤسسات إلى إشهار إفلاسها بعد المرور بأزمات مالية أو ما شابه ذلك.

وعقب إعلان الشركة أو المؤسسة الإفلاس، يتم تعيين أمين تفليسة، وهو الذي يختص بعدد من المهام وفقًا للمادة 100 من نظام الإفلاس.

وينص نظام الإفلاس على أن مهام أمين التفليسة تتضمن الأتي: غل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين.

كما يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يسأل الأمين شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة.

يصبح الممثل للمدين أمام كافة الجهات الحكومية، فيعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين، وللمحكمة أن تقضي باسترداد ذلك الأصل من الغير أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

ويبلغ الأمين المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.