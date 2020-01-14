حمدالله يغازل جمهور النصر على طريقة لاعب الهلال «جوميز»
على طريقة الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال ، غازل المحترف المغربي في صفوف نادي النصر عبد الرزاق حمدالله ، مُشجعي النصر بالمملكة ، بنشر صورة له مرتدياً الزي السعودي.
ونشر حمدالله الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،معلقاً عليها : ” سلام عليكم ..ارحبو يارجال ..ماجورين والسلامة وشحالكم “.
وأثارت الصورة إعجاب العديد من االمتابعين من جماهير ناديه ، الذين عبروا عن سعادتهم من اختلاطه بهم ورحبوا بوجوده وسطهم ، فيما انتقده عدد من جماهير الأندية المنافسة الذين قالوا إن الصورة محاولة لتقليد بعض المحترفين الأجانب في الدوري أبرزهم جوميز لاعب الهلال .
وكان نشر «جوميز» مجموعة من الصور له برفقة عائلته خلال قطاؤهم ليلة في الصحراء بالمملكة يتناولون القهوة والشاي بين المواطنين .
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زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 997 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشيخ القوميز
محتاج قهوجي والظاهر حمد الله مناسب لها
لكنه راعي بيصق ماله امان البكايه
يسمم شيخ الشقرديه
هههههههههه
المليليح[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 1 ساعة
التون لاعب الفتح سابقا لبس الزي السعودي قبل جميزه يدخل السعودية وكثير لاعبين أجانب لبسوا الزي السعودي قبل جميزه حقك يعرف السعودية وبعدين حمدلله مسلم وتاج رأس جميزه وكل لاعبين الطواقي ويازعيم اسياااا معروف مين يصب الدلال لشيوخ 😉…
قال ايش قال على طريقة جميزه
ناصح[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 24 دقيقة
كم حنا مساكين العالم تفتخر بصناعات ومصانعها اوحنا تفتخر بحمدالله اوقوميز انهم لبسولباسنا هل تعرفون من زرع هذهالامور هم بعض اعلامي الريضه منهم..m ا..الجماز.المريسل,الروقي .عادل التويجرير.ودباس الدباس ومحمدالذيدي,,عليكم وضعهم في شبك عند اشارات المرور ليرتاح العالم الرياضي من تعصبهم المقيت واثارت الفتن بين الجمهور,,,,,,,,,,,,,