حمدالله يغازل جمهور النصر على طريقة لاعب الهلال «جوميز»

ماجد محمد(صدى):

على طريقة الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال ، غازل المحترف المغربي في صفوف نادي النصر عبد الرزاق حمدالله ، مُشجعي النصر بالمملكة ، بنشر صورة له مرتدياً الزي السعودي.

ونشر حمدالله الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،معلقاً عليها : ” سلام عليكم ..ارحبو يارجال ..ماجورين والسلامة وشحالكم “.

وأثارت الصورة إعجاب العديد من االمتابعين من جماهير ناديه ، الذين عبروا عن سعادتهم من اختلاطه بهم ورحبوا بوجوده وسطهم ، فيما انتقده عدد من جماهير الأندية المنافسة الذين قالوا إن الصورة محاولة لتقليد بعض المحترفين الأجانب في الدوري أبرزهم جوميز لاعب الهلال .

وكان نشر «جوميز» مجموعة من الصور له برفقة عائلته خلال قطاؤهم ليلة في الصحراء بالمملكة يتناولون القهوة والشاي بين المواطنين .

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