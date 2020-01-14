غوميز يغيب عن مران الهلال

نواف السالم(صدى):

تغيب اللاعب الفرنسي غوميز، عن مران الهلال، اليوم الثلاثاء؛ على خلفية سفره قبل أن يلحق بالأزرق الأربعاء.

وعاد الثنائي سالم الدوسري وعبدالله عطيف إلى المران؛ حيث شاركا في التدريبات الجماعية الثلاثاء بعد أن غيبتهما الإصابة خلال الأيام الماضية عن الفريق ومباراته أمام الوحدة.

وشارك سالم وعطيف، إضافة إلى حسن كادش في الحصة التدريبية؛ حيث تخلل الحصة التدريبية تطبيق الروماني لوشيسكو لعدد من الجمل الفنية والتكتيكية.

كما أجرى مناورة فرضها على منتصف الملعب، في وقت واصل فيه الثنائي جانج هيون سو، وعمر خربين برامجهما التأهلية.