بالفيديو.. ريان جيلر يتعرض لجلطة قلبية وشلل في الوجه

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو نجم السوشال ميديا ريان جيلر، وهو يعلن عن تعرضه لجلطة قلبية تسببت بإصابته بشلل نصفي مؤقت في وجهه.

وظهر ريان في الفيديو على سرير في مستشفى، في حين ظهر في مقطع آخر على سرير منزله وصوت شخص يكشف عن مرضه.

وأعرب الكثيرون عن حزنهم متمنين الشفاء للشاب الصغير مع صدمتهم بسبب إصابته بجلطة في هذا العمر الصغير وتعرضه للشلل في وجهه.