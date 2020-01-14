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طريقة تطبيق رجيم البرتقال الفعال لخسارة الوزن

طريقة تطبيق رجيم البرتقال الفعال لخسارة الوزن
متابعه_أميرة خالد(صدى):

قدمت دراسة علمية ، رجيم البرتقال لخسارة 5 كيلو في 7 ايام ، حيث يٌعدمن انجح حميات فصل الشتاء لإنقاص الوزن و التخلص من احتباس المياه بالجسم و السموم المتراكمة .

وكشفت الدراسة عن طريقة تطبيق رجيم البرتقال كالتالي:

الإفطار: (1 كوب عصير البرتقال للتخلص من السموم.البرتقال «حسب الرغبة». 1 شريحة خبز الحبوب الكاملة).

وجبة بين الإفطار والغداء:1 كوب عصير البرتقال.

الغداء:(البرتقال «حسب الرغبة».1 شريحة خبز الحبوب الكاملة).

وجبة بعد الظهر:1 كوب عصير البرتقال.

العشاء:(البرتقال «حسب الرغبة».1 شريحة خبز الحبوب الكاملة ) .

وجبة قبل النوم:1 كوب عصير البرتقال للتخلص من السموم.


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