طريقة تطبيق رجيم البرتقال الفعال لخسارة الوزن
قدمت دراسة علمية ، رجيم البرتقال لخسارة 5 كيلو في 7 ايام ، حيث يٌعدمن انجح حميات فصل الشتاء لإنقاص الوزن و التخلص من احتباس المياه بالجسم و السموم المتراكمة .
وكشفت الدراسة عن طريقة تطبيق رجيم البرتقال كالتالي:
الإفطار: (1 كوب عصير البرتقال للتخلص من السموم.البرتقال «حسب الرغبة». 1 شريحة خبز الحبوب الكاملة).
وجبة بين الإفطار والغداء:1 كوب عصير البرتقال.
الغداء:(البرتقال «حسب الرغبة».1 شريحة خبز الحبوب الكاملة).
وجبة بعد الظهر:1 كوب عصير البرتقال.
العشاء:(البرتقال «حسب الرغبة».1 شريحة خبز الحبوب الكاملة ) .
وجبة قبل النوم:1 كوب عصير البرتقال للتخلص من السموم.
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