طريقة تطبيق رجيم البرتقال الفعال لخسارة الوزن

متابعه_أميرة خالد(صدى):

قدمت دراسة علمية ، رجيم البرتقال لخسارة 5 كيلو في 7 ايام ، حيث يٌعدمن انجح حميات فصل الشتاء لإنقاص الوزن و التخلص من احتباس المياه بالجسم و السموم المتراكمة .

وكشفت الدراسة عن طريقة تطبيق رجيم البرتقال كالتالي:

الإفطار: (1 كوب عصير البرتقال للتخلص من السموم.البرتقال «حسب الرغبة». 1 شريحة خبز الحبوب الكاملة).

وجبة بين الإفطار والغداء:1 كوب عصير البرتقال.

الغداء:(البرتقال «حسب الرغبة».1 شريحة خبز الحبوب الكاملة).

وجبة بعد الظهر:1 كوب عصير البرتقال.

العشاء:(البرتقال «حسب الرغبة».1 شريحة خبز الحبوب الكاملة ) .

وجبة قبل النوم:1 كوب عصير البرتقال للتخلص من السموم.