فيديو مروع لمواطن يصطاد الغزلان بطريقة تثير الغضب
أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لأحد المواطنين وهو يصطاد عدداً من الغزلان بطريقة مروعة وهو داخل المركبة ، حالة من الغضب والأستياء بين المتابعين .
وطالب المتابعون القوات الأمنية بمعاقبة هذا الشخص الذي يعتدي على الحياة الفطرية بهذه الطريقة السيئة .
ومن جانبه قال نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الدكتور هاني تطواني ، في تصريح لقناة الإخبارية: إنه يتم الآن إجراءات التقصي لمعرفة إذا كان هذا المقطع صُور داخل المملكة أو خارج المملكة ، وإذا كان صور هنا سيلقى هذا الصياد عقابة .
فيديو | مقطع متداول لشخص يصطاد عددا من الغزلان بطريقة تثير الغضب.. و"الحياة الفطرية" لـ #الإخبارية: نتوعد بإيقاع أقصى العقوبات في حال صحة المقطع pic.twitter.com/iXRVfMsHU0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2020
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 914 ] نشر منذ 17 دقيقة
على الإعلام السعودي أن يغير من لهجته تجاه الخارجين عن القوانين والأنظمة.
بدل ذكر مواطن او أحد المواطنين..؟!.القول مخالف او أحد المخالفين..او جاني او أحد الجناة على الحياة الفطرية.
يجب أن تسمى الأشياء بمسمياتها الحقيقية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91061 ] نشر منذ 14 دقيقة
ما اظنه داخل المملكه ..
.. مافيه باالمملكه غزلان الا في المحميات .. ومن المستحيل انطلاقهن بهذا الشكل ..