فيديو مروع لمواطن يصطاد الغزلان بطريقة تثير الغضب

علي القحطاني(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لأحد المواطنين وهو يصطاد عدداً من الغزلان بطريقة مروعة وهو داخل المركبة ، حالة من الغضب والأستياء بين المتابعين .

وطالب المتابعون القوات الأمنية بمعاقبة هذا الشخص الذي يعتدي على الحياة الفطرية بهذه الطريقة السيئة .

ومن جانبه قال نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الدكتور هاني تطواني ، في تصريح لقناة الإخبارية: إنه يتم الآن إجراءات التقصي لمعرفة إذا كان هذا المقطع صُور داخل المملكة أو خارج المملكة ، وإذا كان صور هنا سيلقى هذا الصياد عقابة .