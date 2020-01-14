تفاصيل مقتل امبراطورة المخدرات الصغيرة

مكسيكو(صدى):

نجحت الشرطة المكسيكية في قتل لا كاترينا المعروفة بـ(امبراطورة المخدرات) و7 من أعضاء عصابتها في تبادل لإطلاق النار.

وتبلغ امبراطورة المخدرات الصغيرة 21 عامًا، وكانت المسؤولة عن الإشراف على تصفية أحد الكمائن في 14 أكتوبر الماضي، وخلفت 14 قتيلا و9 جرحى في مدينة ميتشواكان في أغيليلا.

ووثق فيديو لحظة مقتل تاجرة المخدرات بعد أن أصيبت بجروح قاتلة خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المكسيكية.

وشاركت الامبراطورة الصغيرة في هجوم على الجيش والحرس الوطني والشرطة في بلدة لابوكاندا، في ولاية ميتشواكان بوسط البلاد.