«إف بي آي» يفشل في اقتحام هاتفي المعتدي السعودي بفلوريدا 

واشنطن(صدى):

فشل مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) في اقتحام هاتفي الطالب السعودي الذي نفذ حادث إطلاق النار في قاعدة بنساكولا البحرية بفلوريدا الشهر الماضي، الأمر الذي يوضح عجز المحققون عن الوصول إلى البيانات المخزنة بالجهازين وهما من طراز ” أيفون 7 ” و” أيفون 5 “.

وكانت المحكمة فوضت ” إف بي آي ” لتفتيش الهاتفين، حيث بعثت الجهازان إلى مختبره في كوانتيكو بولاية فرجينيا.

وفي وقت سابق، طالب مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي شركة ” آبل ” بمساعدته في استخراج بيانات من جهازين ” أيفون ” للطالب السعودي الذي نفذ حادث إطلاق النار في قاعدة بنساكولا البحرية بفلوريدا الشهر الماضي.

وعلى صعيد متصل، أوضحت شركة ” آبل ” في بيان لها، أنها قدمت للمحققين جميع البيانات التي تمتلكها والمتصلة بالهاتفين، مشيرة إلى أنها ستواصل دعمها للمحققين.