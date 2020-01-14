الجراد يلتهم المحاصيل الزراعية في القنفذة بعد فشل مكافحته 

نايف السالم(صدى):

اجتاحت أسراب الجراد محافظة القنفذة، حيث انتقل من موقع إلى موقع زحفًا على الأرض، ملتهما المحاصيل الزراعية.

ومن جهتهم، ناشد المزارعون بالقنفذة الوزارة بمزيد من فرق الرش الأرضية والجوية، للقضاء على الجراد.

وعبر المزارعون في مختلف مراكز القنفذة عن غضبهم العارم من مهاجمة أسراب الجراد للمحاصيل الزراعية، مما جعلهم يستغيثون بالجهات المختصة في وزارة الزراعة بسرعة التدخل لإنقاذ النباتات والمحاصيل.