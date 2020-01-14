«الهلال الأحمر» يعلن عن عدد من الوظائف

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن هيئة الهلال الأحمر عن رغبتها في شغل عدد من وظائف أخصائي إسعاف وطب طوارئ المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على الخدمة المدنية.

اولاً : الشروط والمتطلبات لشغل الوظيفة :

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (إسعاف وطب طوارئ) .

في حال كون الشهادة الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة فإنه يتطلب أن تكون معادلة من قبل وزارة التعليم .

أن يكون حاصلاً على تسجيل وتصنيف مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

أن يكون حاصلا على دورة (BLS) ودورة (ACLS) سارية المفعول.

أن يكون حاصلا على إحدى الدورتين (ITLS) أو (PHTLS) سارية المفعول.

ان يكون لائقاً صحيا للوظيفة المطلوب شغلها.

أن يحمل رخصة قيادة سعودية سارية المفعول.

يفضل أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ستة أشهر في منشأة مشابهة لطبيعة عمل الهيئة وبنفس المسمى الوظيفي (أخصائي إسعاف وطب طوارئ).

أن يجتاز المقابلة الشخصية.

أن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقاً لحاجة العمل بالهيئة بأي منطقة من مناطق المملكة.

أن يحضر أصول المؤهلات العلمية والمستندات الثبوتية المطلوبة عند الطلب لاحقاً.

ثانياً : التقديم على هذه الوظائف

يتم التقديم على هذه الوظائف عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة اعتبارا من 20/5/1441هـ وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا بتاريخ 25/5/1441هـ

على المتقدم إرفاق المؤهلات والمستندات المطلوبة للوظيفة على صيغة ملف PDF (المؤهل العلمي + السجل الأكاديمي + الهوية الوطنية + معادلة الشهادة لمن حصل على المؤهل من خارج المملكة + التصنيف المهني) وإرفاق ثلاثة دورات (BLS) و (ACLS) وللمتقدم الخيار في ارفاق احدى الدورتين ( PHTLS) أو (ITLS) على أن تكون سارية المفعول.