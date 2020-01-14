بالفيديو..سخرية لاذعة من مي العيدان لابنة هيفاء وهبي
هاجمت الإعلامية المثيرة للجدل مي العيدان ابنة هيفاء وهبي بعد خلعها للحجاب؛ فسخرت منها بطريقة استفزازية، كما وصفها البعض.
وكانت العيدان نشرت عبر حسابها على انستجرام صورة مركبة لهيفاء وابنتها الحسناء وعلقت عليها: “صوره حديثه لبنت هيفاء وهبي على شكل أنجلينا جولي.. هذي مو كانت محجبه اشوي اشوي قلعت الحجاب وباقيلها يومين وتلحق هيفاء”.
وهاجم الجمهور مي العيدان؛ لسخريتها من الجميع، لافتين إلى أن ارتداء الحجاب أو خلعه ليس من شأنها .
بـدريٰ علىٰ آلدِنيـآتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14810 ] نشر منذ 14 دقيقة
يابت ياوليه متبطلي ليه😡😊😂