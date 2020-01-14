بالفيديو والصور ..الدفاع المدني يسيطر على حريق مجمع المواد الكهربائية في جدة
تباشر فرق الدفاع المدني بجدة حادث حريق في مجمع لبيع المواد الكهربائية بحي العزيزية بجدة
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً في تمام الساعة 15:15 عن نشوب حريق في عدد من المحلات بمجمع مخصص لبيع المواد الكهربائية في حي العزيزية .
وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة لموقع الحادث وتم حصر الحريق في منطقة الاشتعال ومنعه من الانتقال لمواقع أخرى .
ولا تزال الفرق تعمل على اخماد الحريق حتى إعداد هذا الخبر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53468 ] نشر منذ يوم واحد
ضعوف أهل جده
لو بس تولع طرطيعه طارو😐
نوره[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 27 دقيقة
طرطيعه
في بو متك
يا مشوه
رااايق[ عدد التعليقات: 7834 ] نشر منذ 15 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههه