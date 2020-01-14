بالفيديو والصور ..الدفاع المدني يسيطر على حريق مجمع المواد الكهربائية في جدة

جدة(صدى):

تباشر فرق الدفاع المدني بجدة حادث حريق في مجمع لبيع المواد الكهربائية بحي العزيزية بجدة

وقال ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً في تمام الساعة 15:15 عن نشوب حريق في عدد من المحلات بمجمع مخصص لبيع المواد الكهربائية في حي العزيزية .

‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة لموقع الحادث وتم حصر الحريق في منطقة الاشتعال ومنعه من الانتقال لمواقع أخرى .

ولا تزال الفرق تعمل على اخماد الحريق حتى إعداد هذا الخبر.