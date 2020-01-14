فتاة تعيش كابوس بعد سرقة هاتفها بسبب مقاطع فيديو خاصة

أبوظبي(صدى):

تعرضت طالبة خليجية تدرس في الإمارات إلى سرقة حقيبة يدها وبداخلها هاتفها المحمول.

في التفاصيل نجح اللص في اختراق هاتف الضحية بسبب تأمينه بكلمة سر سهلة الاختراق، ونقل صور وفيديوهات شخصية لها ولصديقاتها ونشرها بين أقاربها ومعارفها المسجلين على هاتفها.

وهدد اللص الطالبة بأنه في حالة الإبلاغ عن سرقة الهاتف سوف يقوم بمواصلة فضها وتشويه سمعتها.

ونجحت الشرطة في القبض على المتهم بمساعدة متهم آخر من جنسيته العربية ذاتها، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جناية التهديد بنشر فيديو وصور والاعتداء على خصوصيتها بنقل تلك المواد إلى أشخاص آخرين.