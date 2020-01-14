عشرينية تٌهدد إعلامي خليجي مشهور بفيديو إباحي
باشرت محكمة الجنايات بدبي محاكمة عشرينية عربية على خلفية تهديدها إعلامي خليجي معروف، بعد تصويره في أوضاع مخلة، ومطالبته بمبلغ يقارب المليوني درهم لعدم فضحه.
وكشف المجني عليه أنه تعرف على الفتاة صاحبة الـ 22 عاما عبر برنامج مواعدة من شبكات التواصل الاجتماعي، وأقرت له بأنها تعيش في الإمارات، لكنها ستحضر إلى بلاده لزيارته.
ولفت إلى أنه مارس معها الفاحشة، عندما حضرت إلى بلاده، وعقب أسبوعين من لقائهما، أرسلت صورة له من دون ملابس برفقتها في غرفة نومها، وأخبرته بأن لديها صوراً وفيديوهات له أثناء العلاقة الحميمية بينهما، وطلبت منه تحويل مبلغ يقارب مليوني درهم مقابل عدم نشر الصور ومقطع الفيديو.
واعترفت المتهمة في محضر بما نسب إليها من اتهامات، ووجهت إليها ارتكاب جناية الابتزاز والتهديد بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار، من خلال وسيلة تقنية معلومات، وجنحة استغلال خدمات الاتصالات في الإساءة والإزعاج وإيذاء مشارع الآخرين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91094 ] نشر منذ 13 ساعة
هذي نتايج دروب الخنبقه ..
.. قال الذي قال // رأيت الحر يجتنب المخازي .. ويحميه عن الغدر الوفاء ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32508 ] نشر منذ 58 دقيقة
هذا الخليجي غبي واهبل بشكل كبير جدا
بما انها حضرت الى بلادك فالمفروض ان لا تزورها في شقتها التي استاجرتها او الفندق اللي نزلت فيه والمفروض تأخذها الى مكان اخر انت من يستاجره وهذا افضل حتى من الناحيه الامنيه
طبعا لانها مجرمه متعوده ولست انت اول الضحايا لها فقد جهزت غرفتها بالات التصوير ثم اتصلت فيك واخبرتك انها وصلت واعطتك العنوان وانت ما صدقت انها وصلت يالاهبل وتفكيرك في الجنس فقط ولم تحسب حساب العواقب لانه من غير المقبول ان تذهب للعاهره في سكنها بل هي من تأتي اليك في المكان الذي تحدده انت يا ذكي عموما هذه الحادثه تكون لك درس في المستقبل