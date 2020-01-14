عشرينية تٌهدد إعلامي خليجي مشهور بفيديو إباحي

أبوظبي(صدى):

باشرت محكمة الجنايات بدبي محاكمة عشرينية عربية على خلفية تهديدها إعلامي خليجي معروف، بعد تصويره في أوضاع مخلة، ومطالبته بمبلغ يقارب المليوني درهم لعدم فضحه.

وكشف المجني عليه أنه تعرف على الفتاة صاحبة الـ 22 عاما عبر برنامج مواعدة من شبكات التواصل الاجتماعي، وأقرت له بأنها تعيش في الإمارات، لكنها ستحضر إلى بلاده لزيارته.

ولفت إلى أنه مارس معها الفاحشة، عندما حضرت إلى بلاده، وعقب أسبوعين من لقائهما، أرسلت صورة له من دون ملابس برفقتها في غرفة نومها، وأخبرته بأن لديها صوراً وفيديوهات له أثناء العلاقة الحميمية بينهما، وطلبت منه تحويل مبلغ يقارب مليوني درهم مقابل عدم نشر الصور ومقطع الفيديو.

واعترفت المتهمة في محضر بما نسب إليها من اتهامات، ووجهت إليها ارتكاب جناية الابتزاز والتهديد بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار، من خلال وسيلة تقنية معلومات، وجنحة استغلال خدمات الاتصالات في الإساءة والإزعاج وإيذاء مشارع الآخرين.