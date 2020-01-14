خبراء يكشفون سر وجود قطع إسفنج على أبواب السيارات الكورية

سول(صدى):

أوضح خبراء السيارات الكورية، أن الشركات الكورية تضع الإسفنج الأزرق على أبواب السيارات الكورية الجديدة ، للحفاظ على السيارات من الصدمات والخدوش، وذلك لضيق المواقف وبعض الشوارع في كوريا.

وقال الخبراء :إن هذا الإسفنج أيضاً يحافظ على جسم السيارات أثناء عملية الشحن عبر البواخر، حيث تتزاحم السيارات وتكون معرضة بصورة كبيرة للاحتكاك عند فتح باب السيارة من قبل موظف الشحن عند شحنها وإنزالها من البواخر، كي يتم تسليمها للتجار ( الوكيل ) بحالة سليمة.

ولحمايتها الجيدة لأبواب السيارات، يعمد كثير من ملاك السيارات إلى ترك هذه الإسفنجات فترة طويلة قد تصل لشهور من دون نزعها، لكن ينصح الخبراء بإزالة هذه الإسفنجات عند استلام السيارة من قبل العميل، لكي لا يتسبب ملصق الإسفنج ضرر على مجسم باب السيارة بعد فترة طويلة من وجوده.