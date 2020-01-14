إطلاق رصاص بمقر الأمن الوطني السوداني اعتراضا على إجراءات الهيكلة

الخرطوم(صدى):

تشهد السودان اليوم الثلاثاء، تمرد من قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة ، لأسباب مالية، حيث لم تعجبهم مستحقاتهم المالية المقررة لهم وفق خطة إعادة الهيكلة ، في الفترة الإنتقالية.

وقامت بعض هذه القوات بإطلاق الرصاص في محيط مقر الأمن الوطني والمخابرات العامة ، مما أدى إلى إنتشار آليات عسكرية في الخرطوم.

وأكد بيان من جهاز المخابرات العامة السوداني أن مجموعة من منسوبي هيئة العمليات اعترضت على إجراءات هيكلة الجهاز وقيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة.