وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “أخصائي الحملات الرقمية”، عبرالموقع الإلكتروني بوابة التوظيف من اجل العمل في محافظة جدة.
الوظائف الشاغرة :-
– أخصائي الحملات الرقمية
شروط التقديم:-
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في الصحافة أو الاتصالات أو التسويق أو أي مجال ذي صلة.
– خبرة 3-5 سنوات فى المجال.
– خبرة عمل سابقة فى التعليم العالي.
– المعرفة والخبرة العملية للإدارة اليومية لقنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة دولية كبيرة.
– المعرفة والخبرة العملية العملية لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات ، مثل Buffer أو Hootsuite.
– المعرفة بالاتجاهات المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، وفى التعليم العالي أو الاتصالات البحثية بشكل خاص.
– تجربة إنشاء محتوى وسائط متعددة للوسائط الاجتماعية عبر أدوات مثل Lumen5.
– تجربة إدارة المسائل المعقدة والحساسة بالتعليقات العامة.
– أظهرت القدرة على إدارة مشاريع متعددة والأولويات المتنافسة.
– اجادة اللغة الإنجليزية.
والتقديم متاح الآن من خلال الدخول لرابط التقديم: هنا
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