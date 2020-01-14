وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “أخصائي الحملات الرقمية”، عبرالموقع الإلكتروني بوابة التوظيف من اجل العمل في محافظة جدة.

الوظائف الشاغرة :-

– أخصائي الحملات الرقمية

شروط التقديم:-

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في الصحافة أو الاتصالات أو التسويق أو أي مجال ذي صلة.

– خبرة 3-5 سنوات فى المجال.

– خبرة عمل سابقة فى التعليم العالي.

– المعرفة والخبرة العملية للإدارة اليومية لقنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة دولية كبيرة.

– المعرفة والخبرة العملية العملية لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات ، مثل Buffer أو Hootsuite.

– المعرفة بالاتجاهات المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، وفى التعليم العالي أو الاتصالات البحثية بشكل خاص.

– تجربة إنشاء محتوى وسائط متعددة للوسائط الاجتماعية عبر أدوات مثل Lumen5.

– تجربة إدارة المسائل المعقدة والحساسة بالتعليقات العامة.

– أظهرت القدرة على إدارة مشاريع متعددة والأولويات المتنافسة.

– اجادة اللغة الإنجليزية.

والتقديم متاح الآن من خلال الدخول لرابط التقديم: هنا