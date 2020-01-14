مصممة أزياء بالإمارات متورطة بقضية التشهير بالفنانين «مون بيبي»

أميرة خالد(صدى):

أصدرت السلطات الأمنية المغربية مذكرة دولية لإلقاء القبض على مصممة أزياء مغربية مقيمة في الإمارات تُدعى ” عايشة” ، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”حمزة مون بيبي”، المتهمة فيها أيضاً الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام .

وكشفت مصادر إعلامية مغربية أن السلطات اشتبهت بتورط مصممة الأزياء مع عصابة “حمزة مون بيبي”، في التشهير بالفنانين والابتزاز والمتاجرة بالبشر، إذْ تم ذكر اسم المصممة المغربية أكثر من مرة في التحقيقات التي تباشرها السلطات الأمنية.

يُذكر أن أمر القبض على المصممة المغربية التي تتواجد في الإمارات سيكون من السهل تنفيذه من جانب السلطات في ظل توقيع دولتي المغرب والإمارات اتفاقية تعاون قضائي تسمح بتسليم المتابعين في القضايا بين البلدين.

وكانت تسربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب تسجيلات صوتية نُسبت إلى مصممة الأزياء، في الفترة الأخيرة ومنها طالب الرواد بإصدار مذكرة دولية للقبض عليها ولم تتوقف المطالب عليها فقط، بل تم ذكر اسم الإعلامي المغربي سيمو بلبشير، الذي يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة مع انطلاق التحقيقات في هذه القضية.