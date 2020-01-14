«صدام حسين» أنقذ الأمريكان من صواريخ إيران في «عين الأسد»

وكالات(صدى):

كشف تقرير تلفزيوني لـ “CNN ” عن اللحظات التي مرت على جنود أمريكا قبل القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد.

وقال أحد الجنود: كنا خائفين بالطبع ولكنها حدثت، وكنا على استعداد للهجوم بقدر الإمكان.

وأكد الجنود أنهم كانو على علم بالهجوم الإيراني قبله بساعات لذلك وضعوا خطة للاحتماء، فقال أحد الجنود: ” “وصلنا إلى حل، وهو التشتت، أي ترك مسافات بين الناس، وأيضاً إرسالهم إلى المخابئ من أجل الحماية”.

ولجأت القوات الأمريكية إلى الاختباء بالمخابئ والملاجئ التي تم تصميمها في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين؛ للوقاية من الهجمات، والصواريخ الباليستية.

ولم يصب أي جندي أمريكي بسوء جراء القصف الصاروخي، خاصة بعد علمهم المسبق بموعد القصف.