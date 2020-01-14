هند القحطاني تثير الجدل بفيديو جديد تنتقد فيه الرجل العربي

متابعه_أميرة خالد(صدى):

أثارت الفاشنيستا السعودية، هند القحطاني، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن الزواج ورغبتها في أن يكون زوجها أمريكيا لا عربيا.

وقالت هند في الفيديو: ”الأمريكيات يعشن زواجا ناجحا رغم ظروفهن الصعبة، فمنهن مطلقات ومنهن غير جميلات، ومع ذلك يتزوجن رجالا لم يسبق لهم الزواج وأصغر منهن ووسيمين“، مضيفة وهي تتحسر، منتقدة الرجل العربي: ”آآآخ لو تجي تشوفي اللي عندنا“.

وأضافت: ”أنا اعرفكم يا لشعب الطقطوقي تحبون الثرثرة، تقولون تلمح تلمح، تبغى تتزوج واحد منها ما سبق له الزواج، مع انه عندها عيال، لا والله، أنا عربي ماني متجوزة، والله ما ابغاه، اذا كتبلي نصيبي على عربي ما اتجوزه، انا ابغى امريكي، مو علشان الشكل (..) اشقر ومز، اهم شي يكون انسان مسؤول طيب شكله مقبول، عنده وظيفة عنده عمل مش عاطل عن العمل، ليش ابغى امريكي، لانهم اغلب العرب بس يبي خدامة حتى كوب الموية يطلبها من الزوجة أو الشغالة”.

وتابعت:” انا الرجل القوامة لي انا السيد اللي ما قبله ولا بعده، لكن الامريكي لا يساعدني بتربية اولادي يساعدني بشغل البيت، يساعدني بغسل المواعين مناصفة .. يعني فيه تعاون فيه مشاركة ” .