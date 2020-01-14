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  • نشر : منذ 29 دقيقة
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  • حوادث

التحقيق في حريق متعمَد سيطرت عليه فرق الإطفاء بعد 3 ساعات في حلي

التحقيق في حريق متعمَد سيطرت عليه فرق الإطفاء بعد 3 ساعات في حلي
عادل الحربي(صدى):

تحقق الجهات المختصة في إشعال عمالة مجهولة لمرمى نفايات بلدية حلي جنوب محافظة القنفذة مساء أمس الإثنين ، والذي أسفر عن حريق هائل سيطرت عليه فرق البلدية والدفاع المدني بعد ثلاث ساعات .

وأكد المتحدث الرسمي للبلدية ، “هادي الشيخي ” أن الحريق لم يتسبب في وقوع إصابات أو وفيات – ولله الحمد – ، إلا أنه استغرق ثلاث ساعات من الساعة الـ 10 مساءً حتى الـ 1 صباحاً .

وأشار أن بعض العمالة تلجأ لإضرام النيران في مرمي النفايات بحثاً عن الخردة والسكراب والحديد وغير ذلك .

وتابع محافظ القنفذة ” فضا البقمي ” الحريق ووجه البلدية والجهات الأمنية بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين .


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