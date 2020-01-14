أسباب آلام الظهر في الشهور الأولى من الحمل وطرق العلاج

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني معظم السيدات من آلام الظهر لذا نجده أمر شائع وينتشر بين الحوامل بنسبة كبيرة خلال مراحل الحمل -النصف الأول، الثاني، الثالث- وإن كانت العادة أن تظهر هذه الآلام بداية من الشهر الخامس والسابع.

وضح استشاري أمراض نساء وولادة انه قد تحدث آلام الظهر أيضاً في الأسابيع الـ20 الأولى من الحمل؛ حيث تشعر الحامل بآلام حادة في البطن وتصاب بنزيف مهبلي مع ألم أسفل الظهر أو ضغط في منطقة الحوض. قد يؤدي في النهاية إلى الإجهاض.

وهي تستمر من الشهر الأول وحتى الشهر الثالث، قد تكون بسبب انغراس الجنين؛ عند وصول البويضة المخصبة إلى جدار الرحم تبدأ في الانغراس فيه، مما قد يصيب المرأة بألم خفيف في الرحم والظهر يشبه ألم الحيض، خاصة في حالات الحمل الأولى.

والعلاج يبدأ بممارسة الرياضة، مسموح بها مدة 30 دقيقة يومياً، مع التأكد من عدم الجلوس في وضعيات خاطئة، كما يفضل الاستحمام بالمياه الدافئة، مع علاج طبيعي يعمل على توجيه الأنشطة الحركية للحامل بطريقة احترافية ومناسبة.

كما أن الرياضيات المائية -السباحة- تقلل من الضغط على العمود الفقري؛ حيث إنها ترخي عضلات الصدر والظهر فيقل الألم، ولا مانع من ارتداء حزام الظهر للمحافظة على وضعية الظهر مستقيمة.