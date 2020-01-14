  • الثلاثاء 14

    يناير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. فيديو صادم.. انجي خوري تكشف تعرضها للإختطاف والإغتصاب

فيديو صادم.. انجي خوري تكشف تعرضها للإختطاف والإغتصاب

فيديو صادم.. انجي خوري تكشف تعرضها للإختطاف والإغتصاب
دمشق(صدى):

كشفت الفنانة السورية المثيرة للجدل انجي خوري في فيديو صادم عن تعرضها للإختطاف والإغتصاب في سوريا مؤخراً .

وخلال الفيديو ، اتهمت “خوري ” الفنانة اللبنانية قمر بالتآمر مع طليقها الفنان آدم غيرة ً ورغبة في الإنتقام ، مشيراً إلى أن الشخص الذي حاول اغتصابها وضربها كان يقوم بالإتصال أمامها بالفنانة اللبنانية قمر ، حسب قولها .

وانهارت ” خوري ” أمام المشاهدين باكية وظلت تصرخ وترجو “قمر ” بالإبتعاد عنها ، إذ توجد خلافات قضائية بينهما .

الجدير بالذكر أن أن السلطات الإماراتية أمرت بترحيل الفنانة السورية “خوري ” نظراً لظهورها في أكثر في فيديو بملابس جريئة ، بما يخالف العادات والقيم الأخلاقية .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *