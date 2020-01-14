فيديو صادم.. انجي خوري تكشف تعرضها للإختطاف والإغتصاب

دمشق(صدى):

كشفت الفنانة السورية المثيرة للجدل انجي خوري في فيديو صادم عن تعرضها للإختطاف والإغتصاب في سوريا مؤخراً .

وخلال الفيديو ، اتهمت “خوري ” الفنانة اللبنانية قمر بالتآمر مع طليقها الفنان آدم غيرة ً ورغبة في الإنتقام ، مشيراً إلى أن الشخص الذي حاول اغتصابها وضربها كان يقوم بالإتصال أمامها بالفنانة اللبنانية قمر ، حسب قولها .

وانهارت ” خوري ” أمام المشاهدين باكية وظلت تصرخ وترجو “قمر ” بالإبتعاد عنها ، إذ توجد خلافات قضائية بينهما .

الجدير بالذكر أن أن السلطات الإماراتية أمرت بترحيل الفنانة السورية “خوري ” نظراً لظهورها في أكثر في فيديو بملابس جريئة ، بما يخالف العادات والقيم الأخلاقية .