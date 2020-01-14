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حقيقة أم خرافة .. الكشف عن مدى أهمية تسخين السيارة في الشتاء

حقيقة أم خرافة .. الكشف عن مدى أهمية تسخين السيارة في الشتاء
متابعه_أميرة خالد(صدى):

يحرص الكثير من قائدي المركبات على تسخين محرك السيارة قبل الإنطلاق في فصل الشتاء ، مايثير التساؤل حقيقة أهمية ذلك وما إذا كان الأمر ينطبق على جميع السيارات .

وكشف متخصصون أن “تدفئة المحرك ” أمر لا أساس له من الصحة وهو مجرد وقت ضائع ويرجع إلى معتقدات خرافية .

وأكد المتخصصون أن محرك السيارة الحديثة يتلقى الوقود على الفور عند التشغيل ، وبالتالي فلا داعي للإنتظار دقائق طويلة .

الجدير بالذكر أن هناك قوانين ببعض لدول تمنع تشغيل المحرك دون تحريك السيارة لمدة 3 دقائق ، وتنخفض تلك المدة إلى دقيقة واحدة في أماكن تواجد المدارس .


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