حقيقة أم خرافة .. الكشف عن مدى أهمية تسخين السيارة في الشتاء
يحرص الكثير من قائدي المركبات على تسخين محرك السيارة قبل الإنطلاق في فصل الشتاء ، مايثير التساؤل حقيقة أهمية ذلك وما إذا كان الأمر ينطبق على جميع السيارات .
وكشف متخصصون أن “تدفئة المحرك ” أمر لا أساس له من الصحة وهو مجرد وقت ضائع ويرجع إلى معتقدات خرافية .
وأكد المتخصصون أن محرك السيارة الحديثة يتلقى الوقود على الفور عند التشغيل ، وبالتالي فلا داعي للإنتظار دقائق طويلة .
الجدير بالذكر أن هناك قوانين ببعض لدول تمنع تشغيل المحرك دون تحريك السيارة لمدة 3 دقائق ، وتنخفض تلك المدة إلى دقيقة واحدة في أماكن تواجد المدارس .
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