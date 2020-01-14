وفاة مصارع شهير بسبب «قفزة الموت»

نواف السالم(صدى):

في حادث مثير للدهشة ، توفي ” لا باركا ” أشهر مصارع في المكسيك أثناء محاولته القفز على حبال حلبة المصارعة بإتجاه الخصم فيما يُعرف بـ “قفزة الموت ” أو “الغوص الإنتحاري ” .

وبمجرد أن حاول “لا باركا ” القفز علقت قدمه في الحبال فانزلق واصطدم رأسه بالجدار الحاجز وغاب عن الوعي ، وتم نقله للمستشفى .

وأثناء الإصابة كانت تتعالى هتافات الجمهور بالتشجيع حتى أدرك الجميع أن هناك خطب جلل ، لا سيما وأن لاباركا لم يتحرك .

وتبين بعد ذلك أن اللاعب أُصيب بكسور بالرقبة والعنق وان “قفزة الموت ” قضت على حياته بالفعل .