وفاة مصارع شهير بسبب «قفزة الموت»
في حادث مثير للدهشة ، توفي ” لا باركا ” أشهر مصارع في المكسيك أثناء محاولته القفز على حبال حلبة المصارعة بإتجاه الخصم فيما يُعرف بـ “قفزة الموت ” أو “الغوص الإنتحاري ” .
وبمجرد أن حاول “لا باركا ” القفز علقت قدمه في الحبال فانزلق واصطدم رأسه بالجدار الحاجز وغاب عن الوعي ، وتم نقله للمستشفى .
وأثناء الإصابة كانت تتعالى هتافات الجمهور بالتشجيع حتى أدرك الجميع أن هناك خطب جلل ، لا سيما وأن لاباركا لم يتحرك .
وتبين بعد ذلك أن اللاعب أُصيب بكسور بالرقبة والعنق وان “قفزة الموت ” قضت على حياته بالفعل .
معشي الذيب فول[ عدد التعليقات: 1948 ] نشر منذ 31 دقيقة
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