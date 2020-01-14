وزير التعليم ينشر جدول تفصيلي لمواعيد الاختبارات والإجازات
نشر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، تغريدة على حسابه بتويتر ، تتضمن جداول تفصيلية لمواعيد الاختبارات والإجازات .
لتكون بدايتها يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ، وذلك بناءً على دراسة رفعتها وزارة التعليم.
وجاء الجدول كالتالي:
….. احبك ياوطني[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 49 دقيقة
معلمي الصف الثاني ليه ضايعين متى اجازتهم هم مكملين للصف الاول ! ليه يداومون ويراقبون مع الصفوف العليا مايكفي تعبهم بتقويم يعيد ويزيد وخطط علاجيه وبتالي مثله مثل معلم الصفوف العليا
زائر[ عدد التعليقات: 3785 ] نشر منذ 37 دقيقة
بصراحة القرار غير موفق وهو ان الاختبارات في رمضان والناس صايمة وهناك بيكون جهد كبير على الطالب
انا ما افضل القرارات اللي تجي بدون دراسة علمية وفيها مصلحه لطالب