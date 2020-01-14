وزير التعليم ينشر جدول تفصيلي لمواعيد الاختبارات والإجازات 

حمود العنزي(صدى):

نشر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، تغريدة على حسابه بتويتر ، تتضمن جداول تفصيلية لمواعيد الاختبارات والإجازات .

لتكون بدايتها يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ، وذلك بناءً على دراسة رفعتها وزارة التعليم.

وجاء الجدول كالتالي: