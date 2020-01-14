جامعة الملك سعود تعلن نتائج القبول النهائي للدراسات العليا

حمود العنزي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود ممثلة بعمادة الدراسات العليا عن نتائج القبول النهائي لبرامج الدراسات العليا بنظام التعليم المستمر والماجستير التنفيذي للعام 1441 هجري، حيث تهنئ العمادة كافة المقبولين والمقبولات ببرامج الدراسات العليا.

وتبين لهم ضرورة اتباع الخطوات الموضحة في الرابط التفاصيل أدناه لإنهاء إجراءات القبول، اضغط هنا

للاطلاع على نتائج القبول النهائي لبرامج الدارسات العليا والاطلاع على التفاصيل يرجى النقر على الرابط التالي: هنا