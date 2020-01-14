حسين الجسمي يتخطى الـ 40 مليون مشاهدة بـ «مهم جدا»

أبو ظبي(صدى):

تخطى الفيديو الرسمي الخاص بأغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي ،حاجز الـ40 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الأربعة أشهر على إتاحة عرضه عبر قناة الجسمي على موقع “يوتيوب”.

ويواصل النجم الإماراتي حسين الجسمي حصد نجاح أغنية “مهم جداً” التي طرحها في شهر أغسطس الماضي عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

أغنية “مهم جدًا” من ألحان الجسمي نفسه، كلمات الشاعر أحمد الصانع، وتوزيع وماستر حسام كامل.

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية تتصدّر المراتب الأولى عبر جميع المكتبات الموسيقية الالكترونية والإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية منذ إصدارها في عيد الأضحى المنصرم.