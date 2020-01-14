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بالفيديو .. مواطنة تعمل بالتمريض تنقذ حياة معتمرة سقطت أرضاً بالحرم المكي

بالفيديو .. مواطنة تعمل بالتمريض تنقذ حياة معتمرة سقطت أرضاً بالحرم المكي
نايف السالم(صدى):

ضربت ممرضة مواطنة مثلاً يُحتذى به في القيام بالواجب الإنساني ، بعدما أنقذت حياة معتمرة فقدت الوعي بعد إصابتها بالإرهاق والتعب في الحرم المكي .

وأظهر الفيديو الممرضة وهي تقوم بتقديم الإسعافات الأولية للمعتمرة وتعمل على إستفاقتها ، حتى استعادت توازنها بعدما سقطت أرضاً فجأة أثناء تأديتها المناسك إثر وعكة صحية .

وأشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بصنيع الممرضة التي تعمل بمستشفى الملك خالد بالمجمعة وكانت خارج دوامها ، مؤكدين على أهمية نشر تلك الأخلاق في المجتمع .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 91033 ] نشر منذ 13 دقيقة

جزاها الله خير ..

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