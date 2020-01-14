بالفيديو .. مواطنة تعمل بالتمريض تنقذ حياة معتمرة سقطت أرضاً بالحرم المكي
ضربت ممرضة مواطنة مثلاً يُحتذى به في القيام بالواجب الإنساني ، بعدما أنقذت حياة معتمرة فقدت الوعي بعد إصابتها بالإرهاق والتعب في الحرم المكي .
وأظهر الفيديو الممرضة وهي تقوم بتقديم الإسعافات الأولية للمعتمرة وتعمل على إستفاقتها ، حتى استعادت توازنها بعدما سقطت أرضاً فجأة أثناء تأديتها المناسك إثر وعكة صحية .
وأشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بصنيع الممرضة التي تعمل بمستشفى الملك خالد بالمجمعة وكانت خارج دوامها ، مؤكدين على أهمية نشر تلك الأخلاق في المجتمع .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91033 ] نشر منذ 13 دقيقة
جزاها الله خير ..