  • الثلاثاء 14

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. «حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية زيادة الدعم

«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية زيادة الدعم

«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية زيادة الدعم
علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن أن قيمة الدعم تتوقف على عدة عوامل منها دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ، أو حساب دخل المستفيد إذا كان مستقل .

وقال حساب المواطن أنه يمكن معرفة قيمة الدعم من خلال الحاسبة التقديرية على الرابط التالي من هنـــــــا .

جاء ذلك رداً على مواطن تساءل عن زيادة الدعم ، قائلاً : ما في مجال لزيادة الدعم ؟ ..

الجدير بالذكر أن حساب المواطن وضع شروط أهلية لإستحقاق الدعم منها ، أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين ، ويتم قبول ابن وابنة المواطنة ، وزوج المواطنة ، وزوجة المواطن ، وحاملي بطاقات التنقل ، ويشترط ألا يقيم المستفيد خارج المملكة أكثر من 90 يوم خلال العام الواحد .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *