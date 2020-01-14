«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية زيادة الدعم

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن أن قيمة الدعم تتوقف على عدة عوامل منها دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ، أو حساب دخل المستفيد إذا كان مستقل .

وقال حساب المواطن أنه يمكن معرفة قيمة الدعم من خلال الحاسبة التقديرية على الرابط التالي من هنـــــــا .

جاء ذلك رداً على مواطن تساءل عن زيادة الدعم ، قائلاً : ما في مجال لزيادة الدعم ؟ ..

الجدير بالذكر أن حساب المواطن وضع شروط أهلية لإستحقاق الدعم منها ، أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين ، ويتم قبول ابن وابنة المواطنة ، وزوج المواطنة ، وزوجة المواطن ، وحاملي بطاقات التنقل ، ويشترط ألا يقيم المستفيد خارج المملكة أكثر من 90 يوم خلال العام الواحد .