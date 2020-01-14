«السعودية للكهرباء » توضح ماهية الصورة التي مازحت بها المشتركين للتخفيف من ارتفاع الفواتير

علي القحطاني(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن الصورة التي نشرتها أمس الإثنين ممازحة المشتركين للتخفيف عن عبء الفواتير ولاقت تفاعل كبير من جانبهم .

وأوضحت “السعودية للكهرباء ” أن هذه الصورة عن الجزء الثابت من المولد والتقطت خلال فترة الصيانة السنوية الدورية للمحطة التاسعة بمدينة الرياض .

وأفادت بأن الجزء المتحرك من المولد الكهربائي يدور بسرعة 3600 دورة بالدقيقة لينتج ما يقارب 70 ميجا وات .

وكانت السعودية للكهرباء قد نشرت تلك الصورة مطالبة المتابعين والمختصين في قطاع الكهرباء بمعرفة اسمها، وتفاعل معها المشتركين بإجابات متنوعة .

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