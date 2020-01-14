«السعودية للكهرباء » توضح ماهية الصورة التي مازحت بها المشتركين للتخفيف من ارتفاع الفواتير
كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن الصورة التي نشرتها أمس الإثنين ممازحة المشتركين للتخفيف عن عبء الفواتير ولاقت تفاعل كبير من جانبهم .
وأوضحت “السعودية للكهرباء ” أن هذه الصورة عن الجزء الثابت من المولد والتقطت خلال فترة الصيانة السنوية الدورية للمحطة التاسعة بمدينة الرياض .
وأفادت بأن الجزء المتحرك من المولد الكهربائي يدور بسرعة 3600 دورة بالدقيقة لينتج ما يقارب 70 ميجا وات .
وكانت السعودية للكهرباء قد نشرت تلك الصورة مطالبة المتابعين والمختصين في قطاع الكهرباء بمعرفة اسمها، وتفاعل معها المشتركين بإجابات متنوعة .
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 910 ] نشر منذ 41 دقيقة
هي كانت صديقتهم من أجل تمازحم 😎
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 299 ] نشر منذ 35 دقيقة
ما نبغا لك مزح يا شركة الكرهب
لا تقرصيني يا نحلة ولا ابغالك عسل