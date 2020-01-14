بالفيديو.. تصميم جديد ومبتكر لهاتف سامسونج قريبا

وكالات(صدى):

في خطوة مختلفة ومتميزة ، كشفت تقارير صحفية عن أول صور مسربة لهاتف “سامسونج” الجديد القابل للطي “جلاكسي زد فليب”، والتي أظهرت تصميمًا جديدًا مبتكرًا عن النسخة الأولى القابلة للطي.

وتعود “سامسونج” في تصميمها إلى النمط التقليدي القديم للهواتف القابلة للطي، والذي يشبه بصورة كبيرة هاتف “موتورولا رازر”.

ونقلت الشركة الكورية الجنوبية مفاتيح التشغيل والتحكم بالصوت إلى الجهة اليمنى من الهاتف، بحيث يكون مفتاح التشغيل في أعلى اليمين، فيما التحكم بالصوت أسفل اليمين.

وسيوجد بالجهة الخلفية كاميرا مزدوجة رئيسة بفلاش من نوع “LED”، بالإضافة إلى مفصلات تشبه في نوعيتها تلك الموجودة في “جلاكسي فولد”.

وتتضمّن الشاشة الداخلية كاميرا أمامية مخفية داخل الشاشة، كما أنه سيزود بمعالج سريع من نوع “سنابدراجون 855″، وبطارية مزدوجة لتشغيل الشاشتين.

ومن المقرر أن تكون الشاشة اللمسية بسعتها الكبيرة بقياس 6.7 بوصات، من دون أن تشير إلى القياس المتوقع للشاشة الصغيرة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف “جلاكسي زد فليب” خلال شهر فبراير المقبل.