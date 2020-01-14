وزير الصناعة: نخطط لأن تكون المملكة مصدرة للمنتجات بصورة نهائية بدلًا من تصدير المواد الخام

علي القحطاني(صدى):

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ، عن إعداد خطة لتصدير المنتجات النهائية بدلاً من المواد الخام ، ما يعزز الصناعة المحلية ومنافستها في السوق الخارجي .

كما أكد على هامش تدشين المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2020 ، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات ، أمس الإثنين إنتهاء الوزارة من إعداد نظام التعدين وأنه قيد المراجعة النهائية بمجلس الشورى .

كما كشف عن وجود دراسة لأسعار الكهرباء بالقطاع الصناعي تحت مسؤولية وزارة الطاقة بما يخدم أصحاب المصانع ويعود على الإنتاج المحلي للدولة .

الجدير بالذكر أن المعرض شهد مشاركة محلي ودولية واسعة ، نظراً للمنتجات المميزة في قطاعي البلاستيك والبتروكيماويات ، إذ كشف المعرض عن إمكانيات وقدرت هائلة لهما .