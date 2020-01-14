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مدرب توتنهام يثير مخاوف جماهير إنجلترا بشأن «كين»

مدرب توتنهام يثير مخاوف جماهير إنجلترا بشأن «كين»
نواف السالم(صدى):

كشف مدرب توتنهام الإنجليزي جوزية مورينيو عن مخاوف بغياب هاري كين هداف الفريق عن قيادة إنجلترا في يورو 2020 ، بسبب عدم تعافيه من إصابته التي تعرض لها في لقاء ساوثهامبتون .

وقال مورينيو للصحافيين: ليس لدينا أي أخبار بشأن هاري، وإذا سألتموني كل مرة نأتي فيها إلى هنا، فإن الجواب سيكون نفسه .

وأضاف: نتوقع عودته، لا أعرف، في منتصف أبريل أو في نهايته، أو في مايو، في الموسم المقبل، لا أعرف. ليس لدي أي جديد لأقدمه بشأن هاري .

وخضع اللاعب لعملية جراحية ليلة رأس السنة في أحد أوتار العضلة الخلفية في فخذه الأيسر ، وأكد في تغريدة له أول أمس أنه حريص على بدء مرحلة التعافي والعودة لأرض الملعب .

الجدير بالذكر أن “كين ” حصد لقب أفضل هداف في تصفيات كأس أوروبا 2020 بـ 12 هدفا، وتعقد جماهير انجلتر الآمال عليه للمباراة الأولى لبلاده في البطولة القارية ضد كرواتيا في 14 يونيو المقبل .


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