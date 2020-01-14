بالصور .. بلدية وسط الدمام تتفاعل مع بلاغ مواطن وتغلق مصنع مخالف للمنتجات الورقية

نايف السالم(صدى):

في إستجابة سريع لبلاغ أحد المواطنين عن مصنع مخالف ، قامت بلدية وسط الدمام بالتعاون مع فرقة الدفاع المدني بإغلاق مصنع مخالف لتدوير المنتجات الورقية .

وتبين بعد معاينة المصنع أنه غير مرخص ومخالف للأنظمة والإشتراطات البلدية ، ويفتقر إلى وسائل السلامة .

وأكدت البلدية استكمال الإجراءات النظامية ، ونبهت الجميع من مواطنين ومقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات حرصاً على سلامتهم وسلامة المستهلكين .