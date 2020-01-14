بالصور .. بلدية وسط الدمام تتفاعل مع بلاغ مواطن وتغلق مصنع مخالف للمنتجات الورقية
في إستجابة سريع لبلاغ أحد المواطنين عن مصنع مخالف ، قامت بلدية وسط الدمام بالتعاون مع فرقة الدفاع المدني بإغلاق مصنع مخالف لتدوير المنتجات الورقية .
وتبين بعد معاينة المصنع أنه غير مرخص ومخالف للأنظمة والإشتراطات البلدية ، ويفتقر إلى وسائل السلامة .
وأكدت البلدية استكمال الإجراءات النظامية ، ونبهت الجميع من مواطنين ومقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات حرصاً على سلامتهم وسلامة المستهلكين .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 908 ] نشر منذ 9 دقائق
أين الجهات الرقابة في البلدية التي من واجبها القيام بالتفتيش والمتابعة ولا تنتظر بلاغات تكون من بالنسبة لها من الاوليات