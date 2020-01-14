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  3. بالصور .. بلدية وسط الدمام تتفاعل مع بلاغ مواطن وتغلق مصنع مخالف للمنتجات الورقية

بالصور .. بلدية وسط الدمام تتفاعل مع بلاغ مواطن وتغلق مصنع مخالف للمنتجات الورقية

بالصور .. بلدية وسط الدمام تتفاعل مع بلاغ مواطن وتغلق مصنع مخالف للمنتجات الورقية
نايف السالم(صدى):

في إستجابة سريع لبلاغ أحد المواطنين عن مصنع مخالف ، قامت بلدية وسط الدمام بالتعاون مع فرقة الدفاع المدني بإغلاق مصنع مخالف لتدوير المنتجات الورقية .

وتبين بعد معاينة المصنع أنه غير مرخص ومخالف للأنظمة والإشتراطات البلدية ، ويفتقر إلى وسائل السلامة .

وأكدت البلدية استكمال الإجراءات النظامية ، ونبهت الجميع من مواطنين ومقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات حرصاً على سلامتهم وسلامة المستهلكين .

 

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 908 ] نشر منذ 9 دقائق

أين الجهات الرقابة في البلدية التي من واجبها القيام بالتفتيش والمتابعة ولا تنتظر بلاغات تكون من بالنسبة لها من الاوليات

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