التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف إدارية وتقنية

فاطمة المالكي(صدى):

كسفت شركة التصنيع الوطنية عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف عن توفر وظائف إدارية وتقنية للعمل في الشركة في مدينة الرياض.

المسميات الوظيفية الشاغرة وشروطها

وظيفة أخصائي توظيف أول:

أن يكون المتقدمين من الجنسية السعودية.

من حملة شهادة البكالوريوس في اختصاص الموارد البشرية أو نظم المعلومات الإدارية أو ما يعادلها.

الخبرة التي لا تقل عن عامين بمجال العمل في قطاع البتروكيماويات.

والتقديم من خلال الرابط : هنا

وظيفة أخصائي أمن تقنية المعلومات – الحوكمة والمخاطر والامتثال:

من حملة شهادة البكالوريوس في اختصاص هندسة الحاسب أو ما يعادلها.

الخبرة التي لا تقل عن 3 أعوام بمجال ذو صلة.

يفضل وجود الشهادات المهنية مثل CISM، وcisa.

والتقديم من خلال الرابط : هنا

حيث تم افتتاح باب التقديم ابتداءً من اليوم ويستمر لغاية الاكتفاء بالأعداد المتقدمة.