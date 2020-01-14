بالفيديو.. الحوار الذي دار بين الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني في خيمة «العلا»

نايف السالم(صدى):

استضاف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الأحد الماضي شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، في المخيم الشتوي بمحافظة العلا، شمال غربي المملكة.

وخلال الجلسة التي عقدت في المخيم، ظهر آبي مرتدياً عباءة الرجال العربية، ويحتسي فنجان القهوة العربية، ويطلع على تراث وثقافة السعودية.

ودار خلال الجلسة حديث ودي بين الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني، حيث قال ولي العهد لآبي: غالباً نقضي الشتاء من أسبوعين إلى 3 أسابيع في هذه المنطقة، ليعبر آبي عن أعجابه بالمنطقة والخيمة التراثية السعودية.

وأضاف ولي العهد لآبي بعدما عبر عن أعجابه بتراثية المكان، أن الطعام اليوم سيكون شعبياً، ليبدي رئيس الوزراء الياباني أعجابه بالمكان، مؤكداً أنه لن ينسى هذا اليوم.