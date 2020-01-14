فحص أكثر من «46» ألف طالب وطالبة العام الماضي بالمدينة المنورة

سعيد العجل(صدى):

استهدفت صحة المدينة المنورة العام الماضي عبر برنامج الزيارات المدرسية الميدانية، فحص 46442 طالبا وطالبة.

وأوضحت صحة المدينة أنه تم تنفيذ 39910 فحصا بنسبة انجاز وصلت الى 85.93%، .

وبلغ عدد المجمعات الصحية الداخلية والخارجية 42 مركزا طبيا، فيما بلغ إجمالي عدد المدارس 650 مدرسة التي تم تنفذ برنامج الزيارات المدرسية الميدانية.

وبلغ عدد الاحالات للمراكز الصحية الأولية 7975 حالة، حيث سجلت حالة ضعف حدة البصر كأكبر عدد للإحالات 3049، يليها حالة تسوس الاسنان بواقع 2121 حالة، و1896 حالة لمؤشر كتلة الجسم، و885 حالة متابعة للتاريخ المرضي، كما تم الكشف عن 6 حالات اكتئاب و18 حالة اعوجاج في العامود الفقري، وتم إحالتها إلى مراكز الصحية الأولية تمهيدا لإحالتهم للمستشفيات لاستكمال العلاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم.