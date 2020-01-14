خطوات الإستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين وطريقة سدادها قبل مغادرة المملكة
كشفت الإدارة العامة للمرور عن طريقة استعلام زوار المملكة عن المخالفات المرورية وطرق السداد عبر منصة “أبشر ” دون الحاجة إلى حساب مفعل ، وذلك من خلال الخطوات التالية :
1- الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة ” أبشر ” .
2- الذهاب لقائمة “أفراد ” في الصفحة الرئيسية .
3- اختيار الإستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين .
4- ادخال رقم الحدود أو رقم الهوية لمواطني مجلس التعاون الخليجي .
وسيتم عرض المخالفة وطريقة السداد بعد اتباع تلك الخطوات من خلال رابط إلكتروني ، أو عبر المنفذ الحدودي ، ويجب أن يتم سداد الغرامات قبل مغادرة المملكة .
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