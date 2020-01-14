خطوات الإستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين وطريقة سدادها قبل مغادرة المملكة

علي القحطاني(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور عن طريقة استعلام زوار المملكة عن المخالفات المرورية وطرق السداد عبر منصة “أبشر ” دون الحاجة إلى حساب مفعل ، وذلك من خلال الخطوات التالية :

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة ” أبشر ” .

2- الذهاب لقائمة “أفراد ” في الصفحة الرئيسية .

3- اختيار الإستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين .

4- ادخال رقم الحدود أو رقم الهوية لمواطني مجلس التعاون الخليجي .

وسيتم عرض المخالفة وطريقة السداد بعد اتباع تلك الخطوات من خلال رابط إلكتروني ، أو عبر المنفذ الحدودي ، ويجب أن يتم سداد الغرامات قبل مغادرة المملكة .